Bayern Munich : Neuer révèle avoir eu un cancer de la peau

Alors qu'il est blessé au niveau de l'épaule depuis le début du mois d'octobre, Manuel Neuer est passé par une épreuve plus importante encore au cours de ces derniers mois. Ce mercredi, il a dévoilé avoir lutté contre un cancer de la peau à l’occasion du lancement d’une gamme de soins pour la peau qu’il cofonde avec la star allemande du tennis, Angelique Kerber. "J'ai dû subir trois opérations et j'ai eu un cancer de la peau", a clamé le gardien âgé de 36 ans. Si il n'a pas précisé les dates des opérations, elles se seraient déroulées lors de la fin de l'année 2021, alors que le natif de Gelsenkirchen avait été aperçu avec un masque facial en marge du match de Ligue des Champions contre le Barça à Munich, en décembre 2021.

Neuer pourrait effectuer son retour avec le Bayern Munich samedi en Bundesliga

"Nous avons tous les deux une histoire personnelle en ce qui concerne les maladies de peau. Chez Angelique, il s’agit d’une hyperpigmentation due au soleil et dans mon cas, d’un cancer de la peau au visage, pour lequel j’ai déjà dû être opéré trois fois", s'est exprimé Neuer sur le communiqué relayé par Bild. Le champion du monde 2014 a par la suite continué son propos : "C’est pourquoi nous veillons tout particulièrement à ne plus faire aucun compromis en matière de protection solaire". Lancée ce mercredi, la gamme de produits et la marque intitulée "Newkee" est elle annoncée comme étant "100% vegan, 100% sans microplastiques, 100% sans parfum". Sur le plan sportif, alors qu'il n'a pas participé au succès du Bayern Munich face à l'Inter Milan mardi soir (2-0), Neuer pourrait "peut-être" revenir ce samedi dans l'optique du match face au Hertha Berlin, a annoncé son entraîneur, Julian Nagelsmann.