Bayern Munich : Nagelsmann s'attend à jouer contre Mönchengladbach

Le Bayern Munich est encore dans l'incertitude avant la reprise de la Bundesliga. Leader du Championnat d'Allemagne avec 9 points d'avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund, le club munichois a effectué une demande de report de son match prévu face au Borussia Mönchengladbach, quoi doit se dérouler vendredi en ouverture de la 18ème journée (20h30).

Et pour cause, la formation entraînée par Julian Nagelsmann ne compte que 14 joueurs de disponibles via son groupe professionnel. Ces derniers jours, les cas positifs au Covid-19 se sont multipliés : Alphonso Davies, Leroy Sané ou encore Dayot Upamecano ont été testés positifs, en plus des cas moins récents de Manuel Neuer et Kingsley Coman.



Humilié par Mönchengladbach en Coupe

C'est une équipe qui peut facilement sortir de la situation actuelle. Demain, nous essaierons de bien jouer contre elle et de garder les trois points à Munich", a glissé Nagelsmann. Le 27 octobre dernier, ce même adversaire a infligé une sévère correction au Bayern en Coupe d'Allemagne (5-0).

Ce jeudi, à la veille de la rencontre, Nagelsmann a indiqué s'attendre à disputer le match, malgré la demande de report transmise par le Bayern à la Ligue allemande (DFL). "Le match reporté ? Je ne peux pas répondre à cette question à 100%.Comme vous le savez, nous avons quelques joueurs indisponibles en raison du Covid mais aussi de la CAN, et quelques blessés", a-t-il indiqué, en référence à Leon Goretzka notamment. Niklas Süle, touché au dos, a pu s'entraîner, ce jeudi.Par ailleurs, l'entraîneur du Bayern a eu quelques mots à propos de son très probable futur opposant, le Borussia Mönchengladbach. Même si la formation d'Adi Hütter traverse une saison compliquée - 14ème du classement - elle reste un adversaire redoutable à ses yeux. "