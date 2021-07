Bayern Munich : Nagelsmann juge l'adaptation d'Upamecano

Arrivé le 14 février dernier de façon contractuelle au Bayern Munich en provenance du RB Leipzig pour 42,5 millions d'euros, Dayot Upamecano évolue une nouvelle fois sous les ordres de Julian Nagelsmann, comme cela a été le cas lors de leur collaboration à Leipzig dans le passé. Le plus jeune entraîneur de l'histoire à accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions a été interrogé sur l'adaptation du natif d’Évreux, suite au revers concédé mercredi soir en préparation face au Borussia Mönchengladbach (0-2).

"Il peut devenir un véritable leader dans le futur"

"Upa' n'est pas un mégaphone et il ne le sera jamais. C'est un leader par son attitude et par ses qualités défensives. Il met beaucoup d'intensité, possède de la vitesse et va progresser en tant que leader. C'est un joueur plutôt silencieux et qui ne va pas donner des conseils aux autres. Il a besoin d'arriver le premier et de s'entraîner avec les autres internationaux pour mieux les connaître. Ensuite, il aura plus de poids dans le vestiaire, comme cela était le cas à Leipzig. Il peut devenir un véritable leader dans le futur. Ses coéquipiers ont également leur rôle à jouer afin qu'il n'ait pas à porter toute cette responsabilité sur ses épaules", a-t-il assuré. Lors de sa préparation estivale, le Bayern n'a pas brillé pour ses premiers pas sous la direction de Nagelsmann, avec une défaite contre Cologne (3-2) et un match nul contre l'Ajax Amsterdam (2-2), puis le revers face à Gladbach (0-2). La suite du programme comporte une rencontre face à Naples, ce samedi, et une opposition le vendredi 6 août contre Bremer (division 4) en Coupe d'Allemagne.