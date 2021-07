Bayern Munich : Nagelsmann fixe les ambitions du club

Neuer restera capitaine, pas de révolution dans le jeu

La saison 2021-2022 du Bayern Munich s'est ouverte de façon officielle ce mercredi et Julian Nagelsmann a tenu sa conférence de presse de présentation en tant que nouvel entraîneur du club allemand. Il n'a pas masqué sa joie devant le défi qui se présentera à son équipe. Engagé pour les cinq prochaines saisons, le natif de Landsberg am Lech a confié ses premières ambitions devant la presse."Je suis très heureux d'être l'entraîneur du Bayern Munich.. Je suis heureux que l'entraînement commence aujourd'hui", a-t-il commenté, confirmant par ailleurs que Manuel Neuer sera bien le capitaine de l'équipe. "Il restera capitaine. C'est un capitaine exceptionnel. Il en va de même pour le conseil d'équipe. Celui-ci veille à ce que les choses soient discutées dans un groupe plus restreint. David Alaba est parti, nous nommerons un joueur à sa place."Jugeant que l'effectif à sa disposition était d'une taille "tout à fait suffisante", il a aussi parlé de certaines idées de jeu. "Je ne vais pas tout bouleverser et nous n'allons pas jouer tous les matchs avec trois joueurs derrière., a confié Nagelsmann. Avant le retour de la Bundesliga, le 13 août sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, le Bayern aura plusieurs matchs amicaux pour monter en puissance, notamment contre l'Ajax Amsterdam (le 24 juillet) et Naples (le 31 juillet).