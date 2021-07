Julian Nagelsmann pourrait sentir un danger venir concernant l'évolution de son effectif durant ce mercato estival. Arrivé fraîchement au Bayern Munich, le technicien allemand doit gérer beaucoup de rumeurs de départs de joueurs. D'ailleurs, il a prononcé quelques mots concernant le cas Robert Lewandowski. Le joueur polonais est très sollicité en ce moment. Manchester City s'intéressant fortement à sa venue pour renforcer l'équipe de Pep Guardiola. Malgré ces nombreuses insistances autour du joueur, Julian Nagelsmann s'est montré serein.

Selon Nagelsmann, Robert Lewandowski va rester au Bayern Munich

Le coach du Bayern Munich est très confiant sur le fait de conserver ce candidat au Ballon d'or, qui a fait encore une saison exceptionnelle. Auprès de Sky Deutschland, il a annoncé que le joueur restera au club. « Les rumeurs sur Robert existent depuis des lustres. Je pense que c’est quelque chose de normal que tous les clubs tâtent et voient ce qui se passe quand quelqu’un marque autant de buts, a dit le coach allemand. D’un côté, Robert sait ce qu’il a à Munich, dans l’équipe. Et il y a la situation contractuelle. Je lui ai parlé. Nous étions en contact. Les réponses qu’il m’a données sur la planification des vacances et le retour ici semblaient bonnes et motivées. Et j’en suis très satisfait », a-t-il assuré. En Bundesliga, Robert Lewandowski a inscrit 41 buts et 7 passes décisives en 29 matchs disputés. Lors du Championnat d'Europe, il a réussi à marquer 3 buts en 3 rencontres en dépit de l'élimination de la Pologne en phase de groupe.