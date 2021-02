Bayern Munich : Müller testé positif au coronavirus

Le Bayern Munich a communiqué ce jeudi que son attaquant, Thomas Müller, avait été testé positif au coronavirus. En conséquence, il ne pourra pas disputer la finale de la Coupe du monde des clubs, prévue ce jeudi soir face aux Tigres d'André-Pierre Gignac (19 heures). Sur son site officiel, le club munichois précise : "Thomas Müller, 31 ans, a été testé positif au coronavirus lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à Doha et a été rapidement isolé. Après son retour à Munich, il passera immédiatement en quarantaine. Le FC Bayern en a convenu avec les autorités compétentes. Toute l'équipe du FC Bayern a de nouveau été testée jeudi. Il n'y a eu aucun autre cas positif."

Müller, un élément redevenu incontournable au Bayern Munich

Thomas Müller tests positive for Coronavirus.

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 11, 2021

Thomas Müller, lui, pouvait se targuer de posséder - de nouveau - un impact positif dans l’effectif dirigé par Hansi Flick. Plus impliqué et décisif, le natif de Weilheim a marqué 10 buts et a délivré 10 passes décisives en 20 matchs de Bundesliga depuis l'entame de cet exercice 2020-2021.

Le Bayern Munich a dû composer avec le virus comme de nombreux clubs dans le monde et a été privé de deux éléments pour son voyage au Qatar et ce Mondial des clubs. En effet, plus récemment, Javi Martínez et Leon Goretzka avaient aussi été testés positifs dans le camp bavarois. En conséquence, les deux ont dû annuler leur voyage au Qatar pour disputer la compétition.