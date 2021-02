Bayern Munich : Müller, la seconde jeunesse

Qui a dit que Thomas Müller n’était pas, ou plus, un buteur ? S’il évidemment loin de son coéquipier Robert Lewandowski, auteur de 24 réalisations et meilleur buteur de la Bundesliga, l’attaquant allemand de 31 ans, Müller, à qui le remplacement de Niko Kovac par Hansi Flick avait fait le plus grand bien, a déjà inscrit 10 buts en 19 matchs de championnat, soit plus que lors des quatre saisons précédentes ! Il faut ainsi remonter jusqu’à l’exercice 2015-2016 (20 buts) pour retrouver trace d’une année à plus de 8 buts. Ce qui ne l’empêche pas d’être toujours altruiste, le meilleur passeur du dernier exercice (21 passes) ayant déjà délivré 9 passes décisives, un classement où il est le dauphin d’un autre Munichois, Joshua Kimmich (10 passes).



Le tout en restant un travailleur infatigable, puisqu'il est le quatrième joueur de Bundesliga à courir le plus, avec 214 kilomètres déjà parcourus, rien que ça. "C’est toujours amusant de marquer des buts", avait-il avoué après son doublé de la tête à Schalke, lors de l’avant-dernière journée. "Et je n’en ai pas souvent marqué des comme ça", reconnaissait aussi celui dont le jeu de tête n’a jamais été une grande spécialité. A le voir autant en forme, on pourrait se demander pourquoi le Bayern est seul à en profiter, et pour quelle raison il ne joue donc plus en sélection. Et ce depuis novembre 2018, quand Joachim Löw a décidé de l’écarter, ainsi que Mats Hummels et Jérôme Boateng, pour faire place à la nouvelle génération.

Son doublé contre Schalke :

Il ne fera pas les JO

"Je devrais peut-être la réévaluer et réfléchir à des scénarios alternatifs" Löw

Ce qui n’est pas toujours une réussite, à l’image de la dernière sortie de la NationalMannschaft, humiliée par l’Espagne en novembre lors de l'ultime journée de la Ligue des nations (6-0). Quelques jours plus tôt, Löw avait une fois de plus fermé la porte au trio : "Nous avons décidé de ne plus appeler ces joueurs et cela ne changera pas. Nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant." Avant de l’entrouvrir un peu… "Si une situation totalement nouvelle se présente l’année prochaine en raison de l’absence de joueurs importants, je devrais peut-être la réévaluer et réfléchir à des scénarios alternatifs", expliquait ensuite le sélectionneur.



La méforme de ses coéquipiers munichois Leroy Sané et Serge Gnabry, ainsi que celle des nouveaux joueurs de Chelsea Timo Werner et Kai Havertz pourrait-elle précipiter le retour d’un leader comme Müller ? On le saura bientôt, alors que l’Allemagne va débuter les qualifications à la Coupe du monde le mois prochain. Après avoir laissé entendre qu’il ne reviendrait plus en sélection, Thomas Müller semble lui avoir évolué. Et s'il ne disputera pas les Jeux olympiques, l'Euro, en juin, ne doit pas être totalement à exclure, surtout s'il continue à ce rythme.

