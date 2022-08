Le capitaine de la sélection allemande championne du monde en 1990, Lothar Matthäus, a fait part de son admiration pour le jeune milieu offensif Bayern Munich, Jamal Musiala (19 ans). Ce dernier crève l’écran en ce début d’exercice en Bundesliga et l’ancien Ballon d’Or n’a des mots laudateurs à son endroit.

"L’héritier de Messi et de Lewandowski"

"Il me rappelle un peu (Lionel) Messi, s’est enthousiasmé l’ami Lotthar à propos de l’international allemand (15 capes). Il n'y a pas beaucoup de place pour l'amélioration. Si les choses continuent comme ça, il gagnera un jour le Ballon d'Or. Il peut devenir l'héritier de Robert Lewandowski, mais il faut être patient. Cela n'arrivera pas aujourd'hui ou après-demain. Mais il a tout ce qu'il faut et il est déjà dans la meilleure position pour le réaliser."



Voir Musiala réussir là où les Lewandowski, Ribéry, Neuer, Muller et autres ont échoué serait quand même surprenant, même si le football nous réserve parfois bien des surprises. Matthaus a aussi dû oublier que plus aucun joueur allemand n’a remporté cette récompense individuelle depuis Matthias Sammer en 1996. Et le dernier sociétaire du Bayern à avoir été primé c’est Karl-Heinz Rummenigge en 1981.