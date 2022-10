Bayern Munich : Mané heureux en Bavière

Depuis quelques semaines maintenant, Sadio Mané a débuté un nouveau gros chapitre de sa belle carrière. Après six saisons passées à Liverpool, le Sénégalais a en effet quitté l'Angleterre pour rejoindre l'Allemagne, en s'engageant avec le Bayern Munich pour un peu plus de 30 millions d'euros et des bonus. Un gros changement pour l'attaquant passé par Metz en début de carrière qui reste cependant dans un club toujours aussi ambitieux en Europe. « La Ligue des champions est quelque chose d’exceptionnel. C’est le rêve de tous les footballeurs. (...) Pouvoir jouer une finale et la gagner… 2019 était une année exceptionnelle », a notamment confié le numéro 17 bavarois, avant d'affronter le Viktoria Plzen, ce mardi (18h45). Lors d'une interview sur le site de l'UEFA, le natif de Sedhiou est ensuite revenu sur ses débuts inégaux avec le Bayern Munich, lui qui en est à six buts en 12 matchs pour le moment.

« Tout se passe comme je l’avais imaginé »

« Je parle déjà un peu allemand. Après j’ai une interview en allemand, je suis content. L’adaptation se passe bien, changer d’un club à l’autre ce n’est pas du tout évident. J’ai passé huit belles années en Angleterre et maintenant je me trouve dans un autre pays, tout change. Les personnes, l’entrainement, il faut s’adapter, je le savais ce n’est pas une surprise. Mais tout se passe comme je l’avais imaginé. Les gens sont incroyables, l’accueil, les joueurs, les gens autour du club sont exceptionnels, a par la suite expliqué Mané, à propos de son adaptation en Bavière. On a une équipe très jeune. C’est la première fois de ma carrière que je me retrouve dans une équipe aussi jeune, mais ce qui m’a le plus marqué est que les joueurs ont tous faim, ils sont à l’écoute, c’est facile de briller avec ces jeunes de très grand talent. »