Bayern Munich : Lewandowski se dévoile

Robert Lewandowski n’est plus très jeune. Il commence même à être assez âgé vu qu’il soufflera ses 34 bougies en aout prochain. Mais, il reste très efficace. Il fait même toujours partie des attaquants les plus prolifiques du circuit. L’année dernière, il a remporté le Soulier d’Or européen et il est en course pour rééditer le même exploit cette saison avec déjà 24 buts inscrits en 21 rencontres de l’élite allemande.

Lewandowski ne connait pas le répit

Mais, qu’est-ce qui fait bien courir « Lewy » ? Comment arrive-t-il à se surpasser bien qu’ayant déjà tout gagné ou presque durant sa carrière ? L’intéressé a donné un indice dans un entretien accordé à France Football. « Il faut se battre contre soi-même », a-t-il indiqué. Le lauréat du prix The Best essaye donc constamment de repousser ses limites. Un peu comme le font les Messi et Ronaldo, les deux autres trentenaires irrésistibles du circuit.



Lewandowski se remet donc tout le temps en question et ne se repose sur ses acquis. Une mentalité de gagneur et qui pourrait bien finir par le mener vers le Ballon d’Or. Un trophée qu’il convoite ardemment et qu’il a manqué d’un rien de remporter en 2022, après en avoir été injustement privé l’année d’avant.