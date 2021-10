Une fois de plus, le Bayern Munich n'a pas fait dans le détail en s'offrant une victoire sans appel contre l'un de ses concurrents de haut de tableau, le Bayer Leverkusen (5-1). Le champion en titre a même réussi la prouesse de mener 5-0 à la mi-temps, avant que les locaux ne sauvent l'honneur après le repos. Robert Lewandowski, auteur d'un nouveau doublé, pouvait bomber le torse après le match.

Lewandowski inarrêtable

« Si c'était notre meilleure première période depuis longtemps ? Je pense que oui, a lancé l'artilleur polonais dans des propos repris par L'Equipe. Cinq buts en 45 minutes, ça démontre la qualité du football que nous avons joué. À la mi-temps, il était clair qu'on allait rentrer à Munich avec les trois points. En deuxième période, nous encaissons un but mais nous avons pu jouer plus calmement et contrôler. On ne peut qu'être content de ce score et de la manière. »



Avec cette nouvelle performance de haut vol, Robert Lewandowski accroît un peu plus son avance en tête des meilleurs buteurs européens de l'année 2021. Un bilan statistique stratosphérique qui en fait l'un des candidats les plus crédibles au Ballon d'Or France Football, au même titre que Karim Benzema.