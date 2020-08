Bayern Munich : Lewandowski pense mériter le Ballon d'Or

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, il n’y aura pas de Ballon d’Or attribué cette année. La décision a été prise par l'hebdomadaire France Football, l’organisateur de ce concours. Parmi ceux qui peuvent se sentir frustrés par cette décision, il y a Robert Lewandowski. Le Polonais était désigné comme le grand favori pour succéder à Lionel Messi en raison de la remarquable saison qu’il vient d’accomplir. En plus d’avoir inscrit 59 buts toutes compétitions confondues (en 53 matches), « Lewy » a participé à la conquête du triplé avec sa formation du Bayern Munich.



« Au vu de ce que j’ai accompli, je le mérite »

Najnowsze wydanie możecie przeczytać nie wychodząc z domu - gazeta dostępna jest w aplikacji mobilnej: https://t.co/kVMFGT2SJ4 💻📱 pic.twitter.com/LrnXTcNS6H

— Przegląd Sportowy (@przeglad) August 28, 2020

Il y a quelques semaines, et avant que le verdict de l’annulation ne tombe, Lewandowski avait indiqué qu’il n’était « pas du tout obsédé » par le Ballon d’Or.« Nous avons gagné tout ce qu'il y avait à gagner. J'étais le meilleur buteur de chaque compétition. Je pense que si un joueur a accompli autant, il devrait remporter le Ballon d'Or », a déclaré le goleador bavarois dans une interview accordée au journal polonais Przeglad Sportowy.Désormais,Même s’il n’est plus très jeune (32 ans), il a promis qu’il n’aura aucun mal à le faire. « Nous avons une jeune et bonne équipe. Je ne crois pas que l’un de nous se satisfait de ce que nous avons accompli », a-t-il assuré. L’ex-joueur de Dortmund a conclu en affirmant qu’il va continuer à se donner à fond pour le Bayern et qu’il est même prêt à le faire au-delà de son contrat en cours : « Quand j’ai refusé le Real, j’ai ressenti le soutien du FC Bayern, qui faisait parfois un peu défaut auparavant. Au final, j'ai cru au projet de ce club. Mon contrat actuel n’est certainement pas le dernier. Je veux jouer au plus haut niveau après 2023. Et je ne pense pas encore à ce que je ferai après. »