Robert Lewandowski ne devrait pas quitter le Bayern Munich l'été prochain. C'est en tout cas le message qu'il a tenu à faire passer ce mardi dans les colonnes du quotidien italien Tuttosport. "La vérité, c’est que j’ai un contrat avec le Bayern et que je suis très bien dans ce club, a expliqué le goleador polonais. On parle d’un des 3-4 meilleurs clubs d’Europe et du monde. Pour jouer au Bayern, il faut savoir et accepter une règle : il faut gagner quelque chose chaque année. Les attentes sont très élevées. Il faut toujours être le meilleur." Le natif de Varsovie s’est ensuite très clairement projeté sur la saison prochaine qui verra Julian Nagelsmann succéder à Hansi Flick au poste d’entraîneur.

Lewandowski se projette avec Nagelsmann

"Nous sommes le Bayern, alors nous ferons le maximum pour gagner à nouveau tous les trophées avec Nagelsmann, a continué Lewandowski. Pour moi, ça ne change pas grand-chose : je dois marquer avec Flick et je devrai continuer à le faire avec le nouvel entraîneur pour aider l’équipe. Marquer, c’est quelque chose que j’aime. Quand j’y arrive et qu’on gagne, tout me semble plus beau".