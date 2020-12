Bayern Munich : les éloges de Neuer pour Edouard Mendy

Supercoupe d'Allemagne

"On peut dire que nous sommes allés encore plus loin dans la performance technique. Cela procure toujours autant de plaisir de faire partie de cette équipe et d'en être le capitaine. Naturellement, il y a un regret pour les joueurs qui ont vécu ce succès pour la première fois. Ceux qui étaient là en 2013, comme Javi Martinez, David Alaba, Jérôme Boateng, Thomas Müller, ont vu à quel point c'était particulier : les émotions avec les supporters dans le stade ont énormément manqué", a expliqué Neuer.



"Edouard Mendy s'est montré tout de suite performant"

Manuel Neuer, le gardien et capitaine du Bayern Munich, a enchaîné les succès et les titres lors de la saison 2019-2020 (Coupe d'Allemagne, Bundesliga, Ligue des Champions,, Supercoupe d'Europe). Dans un entretien accordé à L'Equipe, il a évoqué le niveau de jeu affiché par son équipe, qu'il juge encore plus élevé que celui montré dans le passé par le Bayern version Jupp Heynckes.Au sein des joueurs capables de faire la différence, un a été valorisé en particulier par le capitaine du club munichois : le meilleur buteur de la Bundesliga, Robert Lewandowski. "Lewy est unique. Il peut marquer avec n'importe quelle partie de son corps. Il n'a pas de point faible dans la finition. Il peut marquer du droit, du gauche, de loin, de la tête. Il est tellement complet que c'est très difficile pour les défenseurs et les gardiens de réagir", a admis le portier.Considéré comme un gardien révolutionnaire, en raison de son impact sur le rôle moderne du poste, Neuer s'est dit "fier" de cela, et a été particulièrement laudateur envers un ancien pensionnaire de la Ligue 1, lorsqu'il a été sondé sur les gardiens impressionnants du moment. "Il y a beaucoup de gardiens de classe mondiale actuellement. Par exemple, Edouard Mendy, qui est passé de Rennes à Chelsea. C'est un joueur qu'on ne voyait qu'en L1, qui a rejoint un grand club et qui s'est montré tout de suite performant. C'est génial de voir ça. D'une manière générale, je suis content de voir autant de bons gardiens parce que nous formons une confrérie."