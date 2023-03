Bayern Munich : Le salaire énorme que va toucher Thomas Tuchel

Démis de ses fonctions à la surprise générale en milieu de semaine, Nagelsamnn a déjà été remplacé par le Bayern Munich. Présenté devant la presse ce jeudi, Thomas Tuchel reprend du service, six mois après avoir été renvoyé de Chelsea.

Un salaire entre 10 et 12 millions d'euros

Selon Bild, Thomas Tuchel devrait percevoir un salaire entre 10 et 12 millions d'euros en Bavière. Un salaire qui s'approche de celui qu'il touchait au PSG ou encore à Chelsea, mais supérieur à celui de son prédécesseur Julian Nagelsmann. Annoncé à la surprise générale jeudi soir par plusieurs médias allemands, le principal intéressé lui-même ne s'attendait a reprendre du service en Bundesliga. "Que vous me croyez ou non, j'étais un peu circonspect dans les trente premières secondes de notre première discussion. Je ne savais pas de quoi nous discutions. C'est devenu clair assez vite que c'était pour tout de suite", a-t-il indiqué lors de sa première conférence de presse comme nouvel entraîneur du Bayern.

Actuellement en trêve nationale, le premier match de Tuchel sera samedi prochain à 18h30 lors d'un choc face à Dortmund. Une équipe qu'il connaît bien puisqu'il l'a entraîné de 2015 à 2017.