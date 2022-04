Le FC Barcelone est très intéressé par la signature de l'attaquant polonais cet été et les géants bavarois devront donc faire appel à un autre numéro neuf si cette éventualité se concrétise. Cet homme, selon AS, est Sebastien Haller de l'Ajax. Haller, 27 ans, a marqué 33 buts pour l'Ajax depuis le début de la saison et a déjà été contacté par le Bayern. La position officielle du Bayern est qu'il veut garder Lewandowski, mais en coulisses, il n'a pas encore pris de mesures significatives pour prolonger son contrat, qui expire en 2023.

Le Bayern vise Haller

On pense que Lewandowski est contrarié par cette situation. Haller n'est pas le seul joueur de l'Ajax sur lequel le Bayern a des vues. Le milieu de terrain Ryan Gravenberch et l'arrière Noussair Mazraoui sont également concernés par un transfert chez les champions de Bundesliga. Haller, international ivoirien, est né en France et a fait ses classes à Auxerre. Il est parti aux Pays-Bas et à Utrecht en 2015 avant un séjour de deux ans en Allemagne avec l'Eintracht Francfort. Il a ensuite passé deux saisons en Premier League avec West Ham United avant de rejoindre l'Ajax à l'été 2021 et de connaître un réel succès.