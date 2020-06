Bayern Munich : Le nouveau maillot dévoilé

Bien parti pour conserver son titre de champion d'Allemagne, le Bayern Munich prépare la saison prochaine... Y compris sur le plan vestimentaire. Le géant allemand a en effet dévoilé sur ses supports officiels son nouveau maillot pour la saison 2020-21. Cette nouvelle tunique signée Adidas ne devrait pas radicalement trancher avec la précédente. Avec son rouge traditionnel, le maillot du Bayern Munich se composera de discrètes rayures verticales du même ton. La coupe et la forme du col (en V) ne changeront pas non plus.

Un maillot lancé pour le match du titre ?

A signaler que la marque allemande a décidé d'avancer légèrement la date du lancement de cette nouvelle tunique grâce à l'avance confortable du club au classement de la Bundesliga. Le Bayern compte en effet 7 points d'avance sur le Borussia Dortmund et pourrait être sacré dès samedi contre Mönchengladbach. Les joueurs bavarois porteront ce nouveau maillot à l'occasion de ce match très exposé.