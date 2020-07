Bayern Munich : le club autorise le départ de Thiago Alcantara

En fin de contrat en juin 2021 avec le Bayern Munich, Thiago Alcantara ne va pas prolonger son bail avec le club bavarois. Au début du mois de juillet, Karl-Heinz Rummenigge s'était déjà exprimé sur le sujet dans les colonnes de Bild, avouant que le choix du joueur était de partir : "Nous avons sérieusement négocié avec lui et rempli tous ses souhaits mais il semble vouloir faire quelque chose de nouveau pour la fin de sa carrière. Nous ne voulons pas perdre un joueur libre l'année prochaine. Je le dis très clairement", avait-il alors indiqué.

Dans un entretien accordé à Sky Sport Allemagne, le président du club munichois a donné plus d'informations sur le futur de son élément, qui devrait bien quitter le club.



Thiago ne sera pas soldé par le Bayern Munich



"En fait, les conversations qu'Hasan (Salihamidzic, le directeur sportif) a eues avec lui ont toujours été très productives. Et à un moment donné, il semblait que tout était clair (pour la prolongation de contrat). Mais ensuite, Thiago a informé Hasan qu'il aimerait faire quelque chose de nouveau, et c'est ainsi. Vous devez l’accepter. Il a encore un contrat d’un an et s’il tombe d’accord avec un club, ce club devra payer une certaine somme", a-t-il dans un premier temps fait savoir.





Puis de développer, en adressant un message aux courtisans, comme par exemple Manchester United, le FC Barcelone ou Liverpool. "Je ne veux pas faire de commentaires publics sur la somme que nous avons en tête. Nous verrons ça, mais comme je l’ai déjà dit, ce ne sera pas les soldes d'été. Il faudra toujours qu'il y ait une certaine quantité d’argent pour que nous laissions partir le joueur", a commenté Rummenigge, compréhensif devant les aspirations de l'ancien élément du Barça.



"Je pense que c'est un grand footballeur et c'est aussi une bonne personne. Et il ne faut pas oublier non plus qu’à 29 ans, il est à un âge où, s'il veut faire quelque chose de nouveau, il doit le faire maintenant parce que s’il avait trois ans de plus, ce serait plus difficile", a jugé le boss munichois.

