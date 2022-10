Les compliments de Nagelsmann

a été le grand artisan de la victoire du Bayern Munich à Augsbourg (5-2), mercredi en Coupe d'Allemagne. Cette rencontre a confirmé la très bonne passe de l'ancien Parisien,, en provenance du Paris Saint-Germain en octobre 2020. Avec 20 buts et 7 passes décisives en 2044 minutes disputées en Bundesliga, l'international camerounais est même le plus efficace de tous les actuels joueurs offensifs du Bayern.Si l'on élargit laà tous les footballeurs deayant joué au moins 2 000 minutes pour leur club au plus haut niveau, Choupo devance Timo Werner (RB Leipzig, 1 but toutes les 93 minutes) et un trio de coéquipiers composé de Leroy Sané (98,9 min), Thomas Müller (99,6) et Serge Gnabry (104). Référence parmi les références,tenait avant son départ pour Manchester City l'incroyable rythme d'un but toutes les 66,2 minutes.Ces statistiques expliquent en partie pourquoi, et n'envisagerait pas de le faire au prochain mercato. « Nous ne pouvons pas changer de stratégie tous les jours. Cela ne fonctionnera pas. Nous avons plusieurs joueurs offensifs qui peuvent ajouter de la valeur à notre équipe en attaque : Müller, Mané, Tel, Gnabry et Choupo-Moting. Tous ont le niveau pour jouer devant. Nous avons aussi nos joueurs de côté et nos meneurs de jeu. C'est très diversifié et flexible », a expliqué le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic.« Choupo a très bien joué. (...) Il peut très bien jouer au football. Nous sommes heureux de l'avoir comme avant-centre », avait salué l'entraîneuraprès la belle victoire sur Fribourg (5-1), qui avait vu « Choupo » ouvrir son compteur en Bundesliga. Une bonne habitude pour celui qui postule à une place dans le groupe des Lions Indomptables pour le Mondial au Qatar.