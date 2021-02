Bayern Munich : La blessure de Tolisso a « choqué » Hansi Flick

Ce vendredi, le média allemand Bild a annoncé que l'international français Corentin Tolisso s'était blessé et qu'il serait absent six mois. Un coup dur pour le Bayern, mais aussi pour les Bleus puisque l'Euro approche. En conférence de presse quelques heures plus tard, l'entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick a donné plus de précisions sur la blessure et l'absence de son joueur : « Cela s'est passé à l'entraînement, sur un tir, il a ressenti une grosse douleur ». Il a d'ailleurs été opéré ce vendredi matin à la cuisse gauche. Contrairement à ce que Bild a annoncé, l'absence de Corentin Tolisso sera d'une durée de trois mois d'après son coach. Ce qui lui laisse peu de chance d'être sélectionné par Didier Deschamps cet été. Une chose est sûre, pour Flick, « c'est une blessure sérieuse » et toute l'équipe est choquée.

🎙️ Flick über Corentin Tolisso: "Ich habe heute morgen mit ihm telefoniert. Er wurde heute bereits operiert. Es ist eine schwere Verletzung an der Vorderseite des linken Oberschenkels, ein Sehnenriss." #SGEFCB pic.twitter.com/zyU737LvIf

— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 19, 2021





Tolisso peut compter sur le soutien du Bayern



Déjà passé par la case infirmerie cette saison, le Français peut compter une nouvelle fois sur son club. C'est ce qu'affirme Hansi Flick : « Cela fait vraiment de la peine. On va le soutenir dans les prochaines semaines, on aura encore besoin de lui. Je suis convaincu par ses qualités. Il avait besoin de rythme et il pouvait l'avoir en ce moment. Dans le passé, le Bayern a toujours montré qu'il était avec ses joueurs et les soutenait. Nous souhaitons qu'il revienne le plus vite possible avec ses qualités ». En plus de son équipe, plusieurs anciens coéquipiers de Tolisso sous le maillot de l'OL, dont Anthony Lopes ou encore Jordan Ferri, ont eux aussi affiché leur compassion sur les réseaux sociaux. Du côté des Bleus, Didier Deschamps n'a pas encore réagi mais le compte officiel de l'équipe de France a partagé un petit mot encourageant adressé au milieu de terrain : « Reviens-nous vite Coco ».