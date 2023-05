Bayern Munich : Kahn sort du silence pour aborder le sujet du mercato d'été

Cet été, le Bayern Munich pourrait se montrer très ambitieux sur le marché des transferts. Suite à une saison très délicate, avec des éliminations en quart de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe d'Allemagne et un titre pas encore acquis en Bundesliga, le club bavarois doit se reprendre. Oliver Kahn le sait et le président du Bayern a accordé un entretien à Bild dans lequel il s'est livré sur le mercato estival à venir des décuples champions d'Allemagne en titre. Kahn a notamment parlé du dossier Victor Osimhen, qui intéresse également Manchester United et le Paris Saint-Germain. L'ancien portier du Bayern a été questionné aussi sur Kane ou encore Kolo Muani.

Dans cet entretien accordé à Bild, Kahn a assuré que le Bayern n'allait pas faire n'importe quoi concernant Osimhen. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, réclame 150 millions d'euros pour son attaquant mais le Bayern ne veut pas poser une telle somme sans réfléchir. En revanche, le président des Munichois s'est refusé à commenter les dossiers Kolo Muani et Kane. "(Concernant Osimhen) Quand on parle d'un tel montant (150 millions d'euros), il faut se poser la question: le joueur vous donne-t-il une garantie pour cette somme? Ce serait certainement un gros risque. (Sur Kolo Muani) Je ne veux pas parler de joueurs d'autres clubs. Nous évaluons le marché des attaquants. (Sur Kane) C'est pareil ici, je ne parle pas des joueurs d'autres clubs." Rien n'est fait pour l'heure au Bayern et il faudra suivre de près ce mercato.