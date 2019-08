Bayern Munich: Kahn président en 2022

Oliver Kahn va continuer son travail au sein du Bayern Munich. Après avoir été joueur du club munichois de 1994 à 2008, l'ancien portier, finaliste de la Coupe du monde 2002, va succéder à Karl-Heinz Rummenigge à la présidence de l'équipe bavaroise en 2022.

C'est via un communiqué que la nouvelle a été annoncée. "Oliver a été un joueur important dans l'histoire de notre club. Il a été capitaine du Bayern et de l'équipe nationale allemande pendant de nombreuses années, il a remporté presque tous les titres qui peuvent être gagnés" indique le communiqué. "Après sa carrière sportive, il a obtenu un MBA (maîtrise en administration des affaires) en gestion générale. Oliver Kahn connaît le football, il connaît l'économie et il porte l'ADN du Bayern. Nous sommes convaincus qu'il est l'homme qu'il faut pour mener le Bayern à l'avenir."

De son côté, Oliver Kahn s'est félicité de ce "grand honneur".