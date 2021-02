Où jouera Sergio Ramos la saison prochaine ? Le défenseur espagnol est en fin de contrat au Real Madrid et rien n'indique qu'il prolongera au sein du club merengue. Dirigeant au Bayern Munich, Oliver Kahn a exclu la possibilité de faire venir l'Andalou lorsque son bail madrilène expirera cet été. Lors d'une interview avec Sky 90, Kahn a été sondé sur le dossier David Alaba et le média allemand lui a demandé si Ramos serait son remplaçant à l'Allianz Arena.

"En tant que joueur, j'adorerais jouer avec Ramos, mais il n'y a rien avec le Bayern."

"Nous perdons David Alaba", a admis Kahn. «Nous lui avons fait une offre il y a quelque temps. Il n'a pas accepté cette offre. Je comprends aussi qu'un joueur comme lui, qui est au Bayern Munich depuis longtemps, soit à la recherche d'un nouveau défi maintenant. Nous devons réfléchir à qui pourrait remplacer adéquatement David. En tant que joueur, j'adorerais jouer avec Ramos, mais il n'y a rien avec le Bayern."

Kahn confirme pour Upamecano



L'ancien gardien bavarois a fait l'éloge de Dayot Upamecano, le défenseur du RB Leipzig. "Il est demandé dans toute l'Europe", a déclaré Kahn à propos du défenseur français. "Cette saison, il a montré sa qualité. Bien sûr, nous sommes également en pourparlers. C'est un joueur que beaucoup de plus grands clubs européens veulent et le Bayern est actuellement le club le plus titré du monde. Nous sommes particulièrement attractifs pour ce type de joueurs pour le moment."

