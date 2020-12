Bayern Munich : Javi Martinez out jusqu'à la fin de l'année

Alors que l'infirmerie bavaroise commençait à se vider, celle-ci vient à nouveau d'accueillir un nouveau pensionnaire en la personne de Javi Martinez (32 ans). Le Bayern Munich a annoncé ce lundi que son milieu défensif ne rejouerait plus en 2020 après une blessure à la cuisse, contractée lors du match nul entre les Munichois et le RB Leipzig (3-3), samedi dans le cadre de la 10eme journée de la Bundesliga. Pour l'Espagnol (18 sélections), ce contre-temps est un coup dur d'autant plus que son contrat avec le Bayern court jusqu'en juin 2021. Pour le moment, la nature même de la blessure du milieu défensif n'a pas été divulguée même si certaines sources parlent d'une « fibre déchirée » à la cuisse gauche.

Ces soucis musculaires sont assez récurrents chez le joueur qui va donc devoir observer une longue période de repos. Javi Martinez va louper les quatre dernières rencontres de son club en championnat (Union Berlin, Wolfsbourg, Bayer Leverkusen et sans doute contre Mainz 05). En Ligue des Champions, le n°8 est forfait pour la réception du Lokomotiv Moscou ce mercredi (21h) à l'Allianz Arena. Un nouveau point sera fait au début de l'année 2021 pour évaluer sa récupération.

Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern Munich voit ses joueurs de plus en plus affaiblis par le rythme et l'enchaînement des compétitions. Amputée de Joshua Kimmich, la formation bavaroise va devoir faire sans Javi Martinez mais également Corentin Tolisso, toujours en délicatesse musculaire pour le match de C1. En revanche, Lucas Hernandez et Alphonso Davies devraient figurer dans le groupe pour cette dernière journée de Ligue de Champions.