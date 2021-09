Goretzka n'ira pas à Manchester

Des détails mineurs ayant été réglés à la suite des discussions de ces dernières semaines, Goretzka a signé un bail dont la valeur devrait se situer entre 12 et 15 millions d'euros par an. Le Bayern a toujours été confiant lorsqu'il s'agit de discuter avec Goretzka.Le président du club, Herbert Hainer, a déclaré lorsqu'il a été interrogé sur les discussions récemment : "Les joueurs savent ce qu'ils ont au Bayern, ils sont très bien payés ici aussi, tout le monde reçoit son salaire. Ils peuvent gagner des titres avec nous maintenant, et aussi à l'avenir." Julian Nagelsmann, le coach du Bayern, a confié de son côté, lorsqu'il a été interrogé sur Goretzka : "" C'est désormais chose faite.