Bayern Munich : Flick souhaite le retour de Götze

Mario Götze (28 ans) va t-il de nouveau revêtir le maillot du Bayern Munich un jour ? C'est en tout cas ce qu'avance Sport Bild qui en a fait sa Une ce mercredi. Le quotidien allemand évoque un réel intérêt de la part de Hansi Flick (son ancien sélectionneur avec l'Allemagne) qui l'aurait appelé la semaine dernière. Contractuellement, le héros de la finale de la Coupe du monde 2014 est libre depuis son dernier passage au Borussia Dortmund (2016-2020) qui n'a pas été flamboyant. Le milieu offensif a disputé 21 matchs (3 buts, 1 passe décisive) toutes compétitions confondues et n'a pas encore retrouvé l'ensemble de sa palette physique, tactique et technique qui avait fait de lui l'une des futures stars de la Nationalmannschaft (63 sélections). Selon l'Équipe, l'ancien joueur du BVB a eu 293 jours d'indisponibilité depuis l'été 2016 en raison de très nombreuses blessures.Seule ombre au tableau de ces retrouvailles, les réticences de l'état major du Bayern Munich. Le président Karl-Heinz Rummenige et le directeur sportif Hasan Salihamidzic seraient dubitatifs quant à la venue de Mario Götze, qui n'avait pas franchement laissé un souvenir impérissable en Bavière. Entre 2013 et 2016, l'Allemand a joué 114 rencontres pour seulement 36 buts et 24 passes décisives. Malgré tout, l'idée d'un retour de l'ex-futur crack ne serait pas un poids financièrement, puisque Götze est actuellement libre et ne coûterait donc rien en indemnité de transfert. D'autant plus que le Bayern a perdu Ivan Perisic (transféré à l'Inter) et s'est cassé les dents sur le mercato à propos des deux néo-Blues de Chelsea, Timo Werner et Kai Havertz. Selon les informations de l'Équipe, plusieurs clubs comme l'AS Monaco ou le FC Séville s'étaient renseignés à propos du milieu de terrain, sans toutefois tenter de plus grosses offensives.