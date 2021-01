Bayern Munich : Flick estime l'équipe "sous pression"

À

"Le moteur ne tourne pas bien", reconnaît Flick

L'heure est à la remise en cause du côté du Bayern Munich.la surprise générale, après une séance de tirs au but, le champion d'Europe en titre a été éliminé dès les 16èmes de finale de la Coupe d'Allemagne , un trophée dont le Bayern était tenant du titre jusqu'alors. Alors forcément, si on ajoute qu'avant cette déconvenue le Bayern avait été battu par le Borussia Mönchengladbach (3-2), le début d'une période de moins bien est là. Considérée, sans doute à raison, comme une équipe qui semble proche de la perfection, le club munichois a affiché certaines lacunes sur le plan défensif, et a encaissé 24 buts en 15 matchs de championnat d'Allemagne.Alors ce vendredi, avant la rencontre de son équipe contre Fribourg, dimanche (15h30), Hansi Flick a mis les choses au clair. "Ce sera un match intense, Fribourg est connu pour ce type de football. Ils marquent beaucoup de buts. C'est à nous, après la déception que nous avons dû digérer assez rapidement, de tirer le meilleur parti de la situation maintenant., a-t-il expliqué en conférence de presse.Leader de Bundesliga avec deux points d'avance sur son dauphin, le RB Leipzig (33 contre 31), le Bayern se doit de réagir, pour son entraîneur., nous devons être dans de meilleures positions, nous devons défendre ensemble. C'est notre travail et c'est notre espoir de revenir au sommet", a-t-il glissé.