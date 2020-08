Bayern Munich : Flick donne des nouvelles de Pavard et Cuisance

Les Français ont la cote au Bayern Munich. Du moins, Hans-Dieter Flick semblait très satisfait de la saison de Benjamin Pavard, forfait pour la fin de saison, et de Mickaël Cuisance. « Comme je l'ai déjà dit auparavant, le match contre Chelsea est décisif. Et nous ne sommes pas au complet, car Pavard est absent. Il a fait une saison sensationnelle, c'est quelqu'un sur qui l'on peut vraiment compter, a confié l'entraîneur bavarois. Il donne toujours son maximum lors de chacune de ses performances donc ce ne sera pas facile de jouer sans lui pour défendre et attaquer. Nous allons devoir modifier certaines choses. D'un autre côté, c'est l'occasion pour l'équipe de montrer ce qu'elle vaut, lorsqu'il s'agit de compenser ce genre d'absence. Et nous l'avons déjà montré ces derniers mois quand d'autres joueurs ont été blessés. »

« Cuisance met la défense adverse sous pression »

Ensuite, Flick a évoqué le cas de Cuisance, qui n'a pas beaucoup joué cette saison et qui intéresse fortement l'Olympique de Marseille dans le cadre d'un prêt. « Mickaël Cuisance progresse très bien. Il s'est préparé et a joué comme nous voulons le voir jouer aujourd'hui. Il prend du plaisir sur le terrain, il se montre beaucoup. Parfois, il prend des risques mais c'est tout à fait normal. Il met la défense adverse sous pression. C'est ce que j'attends de lui. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Je n'ai rien entendu à son sujet et je ne lis pas toutes les rumeurs de transfert car il y a une information différente chaque jour. Je suis assez tranquille », a expliqué l'Allemand, en conférence de presse.