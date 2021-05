Annoncé comme le futur sélectionneur de l'Allemagne, Hansi Flick ne pense qu'au Bayern Munich. C'est le message que le technicien allemand a tenu à faire passer en conférence de presse. L'entraîneur du club bavarois veut conclure ce chapitre très dense sur une bonne note.

« Je ne peux rien dire pour le moment. Mais comme je l'ai déjà dit, je ne ressens aucune pression, a-t-il expliqué. Oliver Bierhoff (manager de l'équipe nationale allemande) l'a mentionné récemment, nous avons discuté du poste de sélectionneur. Toutefois, je ne peux pas en dire plus. J'ai encore deux matches à disputer avec le Bayern. J'ai une mission ici et je dois terminer le travail que j'ai commencé. C'est important pour moi car cette équipe est importante pour moi. Nous avons vécu de très belles choses pendant un an et demi. Je suis très reconnaissant d'avoir pu entraîner une telle équipe, de l'avoir accompagnée durant cette période..."

"Pour le moment, je suis focalisé sur la fin de saison, a continué Flick. Nous avons toujours la possibilité de la terminer avec 80 points, c'est notre principal objectif. Notre second objectif, c'est que Robert Lewandowski inscrive 40 buts cette saison. Si nous réussissons à atteindre ces deux objectifs, ce sera un bel accomplissement. Nous devons donc réaliser des grosses performances lors de nos deux prochains matches. »