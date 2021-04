Bayern Munich : Flick confirme la position du club contre la Superligue

Le Bayern Munich ne veut pas de la Superligue et Hansi Flick, l'actuel entraîneur du club bavarois jusqu'au terme de la saison, non plus. Avant le match de Bundesliga qui le verra se mesurer au Bayer Leverkusen (mardi, 20h30), le technicien âgé de 56 ans a exprimé son point de vue sur le projet de ligue fermée mené par 12 clubs fondateurs (AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham). Ainsi, le coach du champion d'Europe en titre a exprimé sa vision en conférence de presse.



"En ce moment, j’ai d’autres problèmes. Je ne connais pas tous les détails (de la Superligue), mais je soutiens la déclaration du club et la compétition de la Ligue des Champions. Je suis derrière la Ligue des Champions. Une Superligue ne serait pas bonne pour le football européen", a-t-il indiqué alors que la nouvelle réforme pour la C1 a été votée, ce lundi. En tête de la Bundesliga avec 7 points d'avance sur son dauphin, Leipzig, le Bayern pourrait possiblement accroître l'écart en s'imposant face au Bayer, mais Flick a prévenu du danger représenté par son futur opposant. "Leverkusen est fort, il a beaucoup de rythme et de qualité. L'équipe devra réaliser une performance de haut niveau", a jugé le coach.

🎙️ #Flick: "We have started the countdown. We have five games left to play and we want to get closer to the title in each one. We took an important step towards that on the weekend. Now we must focus on the next game."