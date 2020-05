La Bundesliga revient aux affaires et après le retour réussi du Borussia Dortmund, qui a atomisé Schalke lors du derby de la Ruhr samedi, c'est au tour du Bayern Munich d'entrer dans l'arène ce dimanche. Le club munichois est opposé à l'Union Berlin pour cette 26e levée du Championnat allemand. Un retour très attendu par les amateurs de Bundesliga, qui ne seront sans doute pas très ravis d'apprendre que Leon Goretzka a été préféré à Kingsley Coman dans le onze titulaire bavarois. Perisic est lui aussi remplaçant. Et si Javi Martinez est souffrant, Coutinho, Süle et Tolisso, blessés, ne participeront pas non plus à la rencontre.







Le onze du Bayern :





Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago, Goretzka - Müller, Lewandowski, Gnabry