Bayern Munich: Coman sort sur blessure

Chaque alerte avec Kingsley Coman, au regard de son passé médical, a de quoi faire frissonner les supporters du Bayern Munich. On ne jouait ce mercredi, à l'Allianz Arena, qu'un match de préparation dans le cadre de l'Audi Cup entre le club bavarois et Tottenham quand, au coeur de la seconde période, Kingsley Coman, entré en jeu à la pause, s'est effondré. Au duel avec Juan Foyth, l'international tricolore va se faire marcher sur le genou par l'Argentin. A le voir se tordre de douleur, on a pu craindre le pire pour Coman. Mais sa sortie en boitillant à l'entrée du dernier quart d'heure pourrait être surtout une mesure de précaution. On devrait en savoir plus sur l'état de son articulation dans les prochaines heures.

En revanche, Foyth, évacué sur une civière suite à une autre action quelques minutes plus tard, pourrait souffrir d'une blessure plus importante. Là aussi, le bulletin médical sera à suivre du côté des Spurs.