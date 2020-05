Bayern Munich : Coman, s'envoler sans se blesser ?

La Bundesliga revient, avec en tête de gondole le Bayern Munich, et donc Kingsley Coman. Tranquillement, assez loin de l’image qu’il a longtemps renvoyée, l'ancien parisien poursuit sa progression impressionnante et quasiment impeccable au Bayern, où il est devenu titulaire indiscutable. Si ce n’était ces maudites blessures, la clé de son passage dans une autre dimension… Pour Patrick Guillou, le prérequis de base reste aussi exigeant que pour un Serge Gnabry : « Il n’a pas encore atteint le niveau de Franck Ribéry ou d’Arjen Robben. Je ne parle pas de son jeu, il faut juste qu’il décante encore plus la situation sur les gros matchs. On l’attend sur ces grandes affiches de Ligue des Champions, contre Dortmund en Bundesliga, en équipe de France… Sur une finale, sur une demi-finale retour à l’extérieur, pour un but important à 0-0 ou à 1-0, pas à 4-0 ou 5-0. »



Coman n’est pas encore parmi ces « fuoriclasse » qu’on compte finalement sur nos dix doigts… Mais à seulement 23 ans, il a aussi – déjà - remporté une quinzaine de titres, dont plusieurs championnats bien sûr avec le Bayern, la Juventus et le PSG. « Avec Jupp Heynckes, il a épuré son jeu, il s’est vraiment amélioré et bonifié. Il a pris beaucoup de conseils afin d’effectuer les bons choix dans la zone de vérité, il est devenu bien plus décisif. Et puis, il n’y a pas que les statistiques. »

Qui, au demeurant, ne sont pas si catastrophiques. Coman, auteur de cinq buts et une passe cette saison, a presque toujours atteint les quinze gestes décisifs, buts ou passes (sauf en 2017) : six buts et onze passes - dont cinq en C1 - en 2016, sept buts et huit passes en 2018, dix buts et cinq passes en 2019.

L'attaquant du Bayern Munich revient sur l'année 2018

Sa blessure et la Coupe du Monde ratée

L'amour retrouvé

La patience paye pour Coman

« Et puis il faut voir les différences qu’il fait, les caviars qu’il met, et derrière l’attaquant qui ne marque pas ou il y a un arrêt miraculeux du gardien… J’adore sa double accélération, son crochet intérieur-extérieur, et désormais il est plus propre à la sortie de ses dribbles. On paie pour aller le voir, il y a très peu de joueurs comme ça. » Douglas Costa ou Xherdan Shaqiri, un peu moins jeunes et surtout plus pressés, n’ont pas supporté cette concurrence.



« Coman, lui, a pris son mal en patience, et le Bayern s’est comporté de manière exemplaire avec lui lorsqu’il a été blessé, rappelle encore notre consultant spécialiste du football allemand. Il rend à l’institution, il n’y a jamais eu une seule déclaration de sa part… » La rumeur insistante des arrivées de Leroy Sané et/ou Kai Havertz pourrait être de nature à le faire flancher. Dans la lignée de ce que Coman a déjà accompli, Patrick Guillou pense l’inverse, rappelant cette évidence qui semble guider également le virevoltant ailier français : « Il n’y a pas beaucoup mieux que le Bayern. »