Kingsley Coman était sur la pelouse ce mardi lors du succès cinglant du Bayern Munich sur la pelouse du FC Barcelone (0-3), en phase de poules de la Ligue des Champions. Deux jours plus tard, le milieu offensif tricolore est passé par la case "opération." Comme l'a révélé vendredi son entraîneur, Julian Nagelsmann, celle-ci a été réalisée en raison d'un problème cardiaque mineur.



Devant la presse, le stratège bavarois a expliqué que "Kingsley Coman avait un léger battement cardiaque supplémentaire." Pour cette raison, le Français et son club ont décidé de régler cela. "Il nous disait parfois qu'il ne respirait pas parfaitement. On lui a fait faire différents examens et notamment un électrocardiogramme sur une longue période et on a décelé ce petit battement."



Nagelsmann s'est toutefois montré très rassurant : "L'opération ne dure que trois ou quatre minutes. Kingsley va très bien, même s'il a une douleur minime à la plaie. Dès qu'elle sera cicatrisée, il retournera à l'entraînement. (...) Il ne sera pas absent plus d'une à deux semaines."