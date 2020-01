Großartige Neuigkeiten! 🙌

Kingsley Coman est de retour sur les terrains. Un peu plus d’un mois et demi après sa blessure spectaculaire contre Tottenham, en Ligue des Champions (3-1), l’ailier français a repris l’entraînement collectif jeudi. Celui qui souffrait d’une déchirure de la capsule articulaire du genou gaucheL’ancien de la Juventus a participé à la moitié de la séance avec ses partenaires, avant de passer les 45 dernières minutes en salle, à travailler individuellement. Coman, qui a cumulé quatre buts et cinq passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison, devrait donc reprendre prochainement la compétition. Une très bonne nouvelle pour le champion d’Allemagne, qui affrontera Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des Champions le 25 février prochain.