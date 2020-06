Bayern Munich : Coman, 24 ans et 9 titres de champion !

Si Kingsley Coman n'a pas été épargné par les blessures depuis le début de sa carrière, le Français peut se targuer d'avoir un palmarès à couper le souffle. Mardi soir, il s'est adjugé un nouveau titre de champion d'Allemagne après le succès du Bayern Munich sur la pelouse du Werder Brême (0-1), s'adjugeant ainsi sa 5ème couronne avec le plus grand club d'Allemagne (2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

Coman champion chaque année depuis ses débuts... et même mieux

Mais ce n'est pas tout, un chiffre interpelle davantage : Kingsley Coman a été systématiquement sacré champion depuis ses débuts en professionnel, à 16 ans. Sa carrière avait débuté dans l'ombre des stars parisiennes, avec deux titres à la clé au PSG (2013 et 2014), avant de prendre une autre dimension à la Juventus, où il a également cumulé deux titres (2015 et 2016). On remarquera que l'international français a été sacré champion deux fois la même saison (2015-2016) grâce à un match disputé avec la Juventus avant de partir au Bayern.

