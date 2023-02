Bayern Munich : Ce que risque Manuel Neuer après ses sorties publiques

"C'est comme si on m'avait arraché le cœur. Au Bayern, on veut être différent, une famille. Et puis arrive une chose que je n'ai jamais vécue par le passé. C'est triste pour tout le monde. Ça a été l'expérience la plus brutale dans ma carrière, et j'en ai connu de nombreuses". Voilà ce qu'avait déclaré Manuel Neuer après avoir appris le départ de son entraineur des gardiens Toni Tapalovic. Une sortie médiatique non-autorisée par son club qui s'est largement agacé. En premier lieu, Oliver Kahn, président du club, avait réagi : "Ce que Manuel a dit en rapport avec le départ de Tapalovic ne rend pas justice au capitaine qu'il est, ni aux valeurs du Bayern. De plus, ces déclarations arrivent à un moment inopportun". C'est ensuite le directeur technique, Hamad Salihamidzic qui en avait rajouté une couche en déplorant l'attitude de son capitaine.

Une lourde amende ?

Mais les sorties médiatiques de Manuel Neuer ne devraient pas être punies seulement de piqures dans les médias de ses dirigeants. En effet, le gardien de 36 ans devrait écoper d'une très lourde amende. Selon les informations du média allemand Bild, le champion du monde 2014 devrait être condamné d'un mois de salaire brut. Une lourde sanction qui équivaut à 1,6 millions d'euros. Pour rappel, Manuel Neuer est blessé depuis la fin de la Coupe du Monde et une mauvaise chute au ski. Il ne devrait pas rejouer de la saison.