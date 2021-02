Bayern Munich : Boateng rentre en Allemagne après le décès de son ex-compagne

Le Bayern Munich ne pourra pas s'appuyer sur Jérôme Boateng pour la finale de la Coupe du monde des clubs, qui se déroulera jeudi au Qatar contre les Tigres de Monterrey d'André-Pierre Gignac (19 heures). Il est endeuillé par le décès de son ancienne petite amie, Kasia Lenhardt. Cette dernière a été retrouvée sans vie dans son appartement berlinois, mardi soir. En conférence de presse, ce mercredi, Hansi Flick, le coach du club munichois, a annoncé que son joueur avait quitté le groupe du Bayern et le Qatar afin de rentrer en Allemagne.

As Hansi Flick confirms, Jérôme Boateng will return to Munich before the final for personal reasons.

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 10, 2021





"Jérôme m'a demandé l'autorisation de rentrer chez lui"



"Jérôme est venu me voir dans ma chambre et m'a demandé l'autorisation de rentrer chez lui. Le FC Bayern a évidemment accédé à sa requête, il n'est plus à notre disposition pour le match", a expliqué Flick aux médias. Concernant son futur opposant, les Tigres, le technicien allemand a reconnu avoir vu de belles choses et s'attend à une rencontre compliquée pour le champion d'Europe en titre. "Je les ai vus en demi-finale et j'ai été très impressionné par la façon dont ils ont joué. Ils ont un jeu très intense et beaucoup de qualité sur les ailes offensives. Ils exigeront tout de nous, ce sera un match difficile", a prévenu le coach du Bayern Munich.