« Nous étions sur la même longueur d’onde »

Aujourd’hui à la retraite, Arjen Robben a désormais tout le temps nécessaire pour se retourner sur sa carrière et faire le bilan de ses nombreux accomplissements. Invité à évoquer le passé par le magazine Socrates, l’ancien ailier batave en a profité pour réitérer son admiration envers Pep Guardiola, le coach qu’il a eu au Bayern entre 2013 et 2016. Comme il l’a déjà fait à maintes reprises quand il était encore en activité, ile mettant notamment au-dessus de Carlo Ancelotti, de José Mourinho ou encore de Jupp Heynckes. « J’adore le football, et avant tout le football offensif et Pep est vraiment le maitre en la matière », a-t-il déclaré.Robben n’a pas pu conquérir la C1 avec GuardiolaLe gaucher néerlandais ne l’a pas oublié, mais cela ne l'empêche pas de considérer le Catalan comme le numéro 1 dans son domaine. « Il a toujours donné la priorité à l’attaque et au contrôle total du ballon. Bien sûr, j'ai particulièrement aimé ça. Nous étions sur la même longueur d'onde. Il s'est assuré que je sois devenu plus complet comme joueur. Pour moi, Pep est le meilleur entraîneur du monde. Les trois années avec lui à Munich ont été extrêmement instructives. » Instructives au point de le pousser de devenir entraineur à son tour ? Une question à laquelle il s’est gardé de répondre.