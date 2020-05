Bayern Munich : Alphonso Davies, déjà tout d’un grand

Bayern Munich's Alphonso Davies giving an excellent rendition of Jake Peralta's version of 'Backstreet Boys - I Want It That Way' (📸 @hackedbyfipsi) pic.twitter.com/prfpOM9Pbi

Il a crevé l'écran contre Chelsea

Il semble avoir tous les talents, ou presque. Dans une vidéo publiée sur Instagram en février, Alphonso Davies avait reproduit une scène de la série "Brooklyn Nine-Nine", et montré qu’il savait aussi jouer la comédie et chanter. Mais l’international canadien est surtout un footballeur d’exception.Arrivé en janvier 2019 en provenance des Vancouver Whitecaps, l’ailier s’est progressivement reconverti au poste d’arrière gauche, pour permettre à David Alaba d’évoluer dans l’axe. Et le résultat est tout simplement incroyable.



Lors de la victoire 3-0 du club munichois sur la pelouse de Chelsea, le 25 février dernier en huitième de finale aller de la Ligue des champions, il avait crevé l'écran, enchaînant les courses supersoniques, notamment pour délivrer une nouvelle passe décisive à Robert Lewandowski sur le troisième but. Il en compte désormais 8 cette saison, pour 3 réalisations en 33 matchs toutes compétitions confondues. De quoi attiser les convoitises. Mais le Bayern n’a pas perdu de temps pour blinder le contrat du joueur de 19 ans, prolongé le mois dernier jusqu’en 2025.

Des records de précocité



Cet "immense talent", comme le décrit son directeur sportif Hasan Salihamidzic, a donc fait très fort cette saison. Mais jusqu’où peut-il aller ? Il revient en tout cas de loin. Né de parents libériens dans un camp de réfugiés au Ghana, il est arrivé à 5 ans avec sa famille au Canada, où il a rapidement fait des merveilles sur les terrains de soccer d’Edmonton, même si ses parents ne pouvaient pas lui payer l’inscription dans un club. Il a ensuite rejoint Vancouver, devenant à 15 ans et 3 mois, le plus jeune joueur à évoluer au deuxième échelon nord-américain. Deuxième plus jeune joueur à débuter en MLS derrière Freddy Adu, il est aussi devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la sélection canadienne (16 ans et 7 mois). Des records de précocité qui pourraient bientôt être accompagnés de distinctions encore plus glorieuses pour Alphonso Davies.



