Bayern Munich : Alcantara décidé à rester ?

Il y a quelques jours, l'entraîneur du Bayern Munich, Hans-Dieter Flick, s'était montré très pessimiste en ce qui concerne la continuité de Thiago Alcantara dans son effectif. Le milieu de terrain espagnol avait déjà émis ses désirs de départ auprès de ses dirigeants, se disant à la recherche d'un nouveau défi pour sa carrière après 7 ans passés du côté du récent vainqueur de la Ligue des Champions.



Au micro de Bild, le coach avait déclaré : "je suppose qu'il va nous quitter. Nous étions complètement concentrés sur la Ligue des champions, et son contrat n'a pas posé de problème ces dernières semaines. Nous n'avons pas eu d'autre conversation maintenant, je pense que sa décision a été prise."

Thiago Alcantara décrit le Bayern comme sa "maison"

Liverpool est le principal club sur les rangs pour le joueur de 29 ans, dont le prix aurait été fixé à 30 millions d'euros. Au terme du match nul entre l'Allemagne et l'Espagne, jeudi soir en Ligue des Nations (1-1), le milieu de terrain, qui a permis à son équipe d'afficher un meilleur visage lors de la seconde période, a parlé de son futur au micro de la ZDF.



Et alors qu'il avait déjà affiché son désir de partir, il a commenté le thème de son avenir de façon assez opposée. "Je ne pense qu'au match contre l'Ukraine (dimanche en Ligue des Nations). Nous verrons après pour mon futur, mais le Bayern est ma maison et je suis heureux d'y être", a-t-il assuré.



De quoi faire machine arrière, et, finalement, rester au Bayern Munich ?