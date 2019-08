Bayern Munich: Alaba réclame des renforts

Après Robert Lewandowski et son entraîneur Niko Kovac, c'est David Alaba qui demande des renforts au Bayern Munich.

Suite aux retraites de Franck Ribéry et Arjen Robben, couplées au départ de Mats Hummels, le club bavarois n'a recruté "que" Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Ivan Perisic. Une situation qui agace quelque peu David Alaba, comme il l'a confié à l'agence de presse autrichienne. "La saison est longue et nous n'avons pas seulement besoin d'un effectif de haut niveau, mais d'un effectif plus large. Je pense qu'un ou deux joueurs devraient encore venir pour maintenir un haut niveau de concurrence et avoir un effectif plus fourni", s'est-il expliqué. Une déclaration qui fait écho à celle de Robert Lewandowski il y a quelques jours, réclamant "3 ou 4 arrivées".

Le joueur autrichien entame actuellement sa 11e saison du côté de la Bavière. Il y a remporté 8 championnats d'Allemagne et 1 Ligue des champions.