Bayern Munich : Alaba devrait d'officialiser son départ

Où va-t-il aller ?

C'est bientôt la fin entre David Alaba et le Bayern Munich. Au club depuis 2010, le joueur autrichien a tout gagné avec l'équipe bavaroise : Ligue des Champions, Supercoupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs, Bundesliga, Coupe d'Allemagne et enfin Supercoupe d'Allemagne. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Le contrat du défenseur s'arrête cet été et le Bayern ne semble pas vouloir prolonger son joueur. Les deux parties sont en désaccord. De plus, les dirigeants ont déjà annoncé qu'Alaba ne prolongera pas. Une annonce qui n'avait pas plu au principal concerné. D'après le média allemand Bild, David Alaba a prévu, à son tour, d'officialiser son départ de l'équipe, et ce dans la journée de mardi. L'Autrichien souhaite éclaircir l'affaire une bonne fois pour toutes afin de pouvoir se concentrer pleinement sur la suite de sa saison avec le Bayern. En 29 rencontres jouées, Alaba a marqué deux buts. Depuis 2010, il a disputé un total de 415 matchs avec le club bavarois.Si son départ est une certitude, son futur club, lui, reste un mystère. Plusieurs grandes formations européennes sont intéressées, en Ligue 1, en Liga et en Premier League essentiellement. En Angleterre, Manchester City, Liverpool et Chelsea aimeraient tous les trois voir arriver l'Autrichien dans leurs rangs. En France, le Paris Saint-Germain a également montré un certain intérêt pour le défenseur. Enfin, en Espagne, c'est le Real Madrid qui suit Alaba de près. Et c'est ce club que le joueur aurait choisi. D'après plusieurs journalistes, dont le spécialiste Fabrizio Romano, un accord verbal a déjà été formulé entre David Alaba et le club merengue. Pour le moment, rien n'a encore été signé mais le défenseur devrait parapher un contrat s'étendant jusqu'en 2025. Alaba sera alors âgé de 33 ans. Pour rappel, il n'a joué qu'en Allemagne durant sa carrière professionnelle.