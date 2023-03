Bayern Muncih : Lothar Matthäus dézingue deux joueurs

Mercredi soir, ce sera le grand soir. Le Bayern Munich recevra le Paris-Saint-Germain pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions. Au match aller, les Bavarois se sont imposés 1-0 sur la pelouse du Parc des Princes grâce à un but de l'enfant de la capitale, Kingsley Coman, comme lors de la finale de la Ligue des champions 2020. Cette fois, la donne pourrait être différente puisque le néo-meilleur buteur de l'histoire du PSG - après son but contre le FC Nantes, samedi soir (4-2) -, Kylian Mbappé, sera dans le onze de départ francilien. Et puis en face, c'est moins costaud. Le Bayern Munich ne livre clairement pas sa meilleure saison.

Lothar Matthäus très énervé par Sané et Gnabry

Vainqueurs du VFB Stuttgart samedi grâce à des buts de Matthijs De Ligt et Eric Maxim Choupo-Moting - qui vient tout juste de prolonger -, les Bavarois ont repris la tête de la Bundesliga, chipée la veille par le Borussia Dortmund. Mais deux joueurs ont déçu. Ce sont Leroy Sané et Serge Gnabry, entrés à l'heure de jeu. La légende Lothar Matthäus s'est exprimée à leur sujet sur le plateau de Sky Sports.

"Je n’ai pas eu l’impression que Sané ou Gnabry voulaient se révolter et prouver à leur entraîneur qu’ils avaient envie de jouer. Je ne comprends pas ça. Ils ne sont pas aussi performants qu’ils devraient l’être, ils ne se donnent pas les moyens de réussir. C’est le sentiment que j’ai. Ils n’ont rien proposé et devraient réfléchir."

Heureusement que le Sénégalais Sadio Mané est sur le retour, à quelques jours du huitième de finale retour de C1.