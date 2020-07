Bayern : Lucas Hernandez ne partira pas

Alors qu’il demeure la recrue la plus chère de l’histoire du club, Lucas Hernandez n’a plus vraiment la cote du côté du Bayern. En raison de ses nombreuses absences pour blessure, ainsi qu’un rendement assez moyen lors de sa première année en Bavière, l’international français n’est plus que l’ombre de joueur qui se distinguait du côté de l’Atlético Madrid. Ses responsables munichois n’ont d’ailleurs aucun souci à le reconnaitre. Et ils commencent à se demander s’ils ne l’ont pas un peu trop monter aux nues lors de sa signature au club.



Karl-Heinz Rummenigge, le président des champions d’Allemagne, a admis à Sport1 qu’il n’aurait pas dû être aussi élogieux avec le transfuge français en 2019 lorsqu’il l’a qualifié de « meilleur arrière central de la Bundesliga ». « Peut-être que ne nous lui avons pas rendu service en lui accordant immédiatement une telle note », a admis l’ancien Ballon d’Or. Des propos qui s’apparentent à un vrai désaveu à l’égard du champion du monde.

Le Bayern n’envisage pas de le vendre Tout en avouant que Lucas Hernandez n’a pas vraiment répondu à ses attentes, Rummenigge a certifié qu’il n’était pas question de le transférer cet été. « Un transfert n’est pas prévu. Ça serait une erreur d’un point de vue commercial. Nous lui donnerons la chance de montrer ses qualités la saison prochaine », a-t-il clamé. Le natif de Marseille peut donc s’accrocher et espérer pouvoir (une nouvelle fois) changer les opinions à son endroit.