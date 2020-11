Le jeune canadien Alphonso Davies a explosé au Bayern Munich au poste de latéral gauche un soir de Ligue des Champions la saison dernière face à Chelsea. Capable d'évoluer comme latéral ou comme ailier, Davies a révélé le joueur dont le parcours l'inspire le plus parmi les stars mondiales actuelles. Et il s'agit de l'international gallois de Tottenham Gareth Bale. "Bale est un joueur absolument fantastique qui a accompli tant de choses et remporté de nombreux trophées", a estimé Davies dans les colonnes de World Soccer Magazine. "Je ne me compare pas à lui cependant, mais si l’entraîneur me demande de jouer à l’arrière gauche, je jouerai à ce poste, et s’il me demande de jouer sur l’aile gauche, je le ferai."

"Rester avec le Bayern le plus longtemps possible"



Le jeune prodige canadien a également évoqué sa progression et ses compétences au sein des deux postes : "Passer d'ailier gauche à arrière gauche n'a pas été aussi difficile que vous pourriez l'imaginer, parce que j'ai joué à ce poste à plusieurs reprises auparavant pour l'équipe nationale et aussi pour les Whitecaps de Vancouver. La Bundesliga est bien sûr un niveau plus élevé, et même si je suis satisfait de mes performances, je veux en apprendre plus sur le poste." Davies a également été sondé sur son avenir et s'est montré plutôt catégorique à ce sujet : "Je veux rester en Allemagne et avec le Bayern le plus longtemps possible. Je suis arrivé en Europe avec tant de rêves et le Bayern m'a déjà aidé à en réaliser beaucoup. Mais je ne fais que commencer, il y en aura beaucoup plus."