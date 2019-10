Bayern: Lewandowski, une première depuis 51 ans !

Robert Lewandowski ne s’arrête plus. Attaquant le plus prolifique d’Europe depuis le début de saison, le joueur du Bayern Munich a enchaîné, samedi, un 13e match de rang toutes compétitions confondues en inscrivant au moins un but.

En marquant face à l’Union Berlin (2-1) à l’Allianz Arena, l’international polonais a par ailleurs inscrit son 13e but après neuf journées de Bundesliga. Une performance rare puisqu’il faut remonter à Gerd Muller et à la saison 1968-69 pour retrouver un attaquant aussi prolifique à ce stade de la saison. L’homme aux 565 buts avec le Bayern Munich en totalisait 14 après 9 journées.