Le Bayern Munich semble de moins en moins enclin à se lancer dans la course à la signature de l'attaquant de Dortmund Erling Haaland l'été prochain, en raison de l'investissement financier nécessaire pour obtenir le prolifique international norvégien et, selon Karl-Heinz Rummenigge, parce que Robert Lewandowski et lui sont incompatibles dans la même équipe.

"Lewandowski supérieur à Haaland"



L'ancien directeur général du Bayern, qui a été remplacé par Oliver Kahn en juillet, a semblé suggérer que les géants bavarois ne s'impliqueront pas lorsque les carnets de chèques commenceront à s'agiter lors de la fenêtre estivale. "Le Bayern a Robert Lewandowski. Il est d'un niveau supérieur à Haaland. On ne peut pas avoir les deux dans la même équipe, ce serait de la folie car l'un laisserait toujours l'autre sur le banc", a déclaré Rummenigge à Sky. "Je ne peux que conseiller au Bayern de garder Lewandowski". Si l'ancien attaquant vainqueur de la Coupe du monde n'est plus en position officielle au Bayern, ses opinions ont toujours beaucoup de poids. Le Real Madrid, le PSG, Manchester United, Manchester City, la Juventus et le FC Barcelone restent à l'affût dans ce dossier.