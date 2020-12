Bayern, les chiffres fous d'une année folle

Tout le monde n'a pas passé une mauvaise année en 2020. Alors que le Covid-19 a perturbé le quotidien de la planète, un club de football y a résisté pour tout gagner. Malgré une saison interrompue, plus de la moitié de l'année passée à huis clos et un Final 8 de Ligue des Champions inédit, le Bayern Munich a remporté toutes les compétitions où il était engagé. En 2020, le club bavarois a inscrit son nom au palmarès de cinq épreuves différentes : la DFB Pokal, la Bundesliga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Supercoupe d'Europe. Ce carton plein est une véritable prouesse. Mais plus que cette démonstration de force, c'est la manière employée par les hommes d'Hans-Dieter Flick pour réaliser ce quintuplé qui a impressionné.

Plus de matchs à huit buts que de rencontres sans marquer



Les partenaires de Robert Lewandowski ont failli terminer l'année 2020 en restant invaincus. En 48 matchs, ils n'ont connu la défaite qu'une fois : contre Hoffenheim lors de la deuxième journée de la saison de Bundesliga (4-1). Les Munichois ont gagné 42 de leurs 48 matchs dont 23 d'affilée. Parmi les six matchs nuls, un seul 0-0. C'était face à Leipzig en janvier dernier. C'est le seul match durant lequel les champions d'Allemagne n'ont pas réussi à marquer. Car parmi ces 42 succès, il y a plusieurs cartons retentissants. 4-0 contre le Hertha Berlin, Wolfsbourg et l'Atlético Madrid. 5-0 face à Schalke, Düsseldorf ou l'Eintracht Francfort. 6-0 contre Hoffenheim. 8-0 face à Schalke et bien sûr le 8-2 infligé à Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions.

Pour s'imposer sur la scène nationale comme pendant les compétitions internationales, le Bayern Munich a pris le meilleur sur des adversaires prestigieux. Outre les deux clubs espagnols cités ci-dessus, on retrouve le Borussia Dortmund (3 fois), Chelsea (2 fois), le PSG ou Séville au tableau de chasse des coéquipiers de Benjamin Pavard.

En Bundesliga, Leverkusen et Leipzig s'accrochent au rythme munichois

Ce bilan incroyable ne permet pourtant pas au Bayern Munich de se balader en Bundesliga cette saison. A la trêve hivernale, le champion d'Allemagne en titre n'a occupé la première place que pendant sept journées de la saison 2020-2021. Le Rekordmeister a eu besoin d'infliger sa première défaite de la saison au Bayer Leverkusen la semaine passée (1-2) pour passer les fêtes en tête du championnat d'Allemagne avec deux petits points d'avance sur son dernier adversaire. Le RB Leipzig est aussi à l'affût. De quoi annoncer une incroyable année 2021. En espérant que la normalité soit de retour au-delà du palmarès de la Bundesliga.