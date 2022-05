Le Bayern vient de remporter son 10e titre de champion d’Allemagne consécutif. Un vrai exploit, même pour un club de ce standing. Au vu de cette performance inédite, c’est la joie et la communion avec les supporters qui devraient régner en Bavière en ce moment. Ce n’est pourtant pas le cas. Il y a de petites tensions du côté de l’Allianz Arena. Les supporters veulent la tête de Hasan Salihazmidic et ils l'ont fait savoir lors du dernier match à domicile.



Il est reproché à l’ancien joueur du club certains choix de mercato, son côté rigide et l’absence de remise en question par rapport à des erreurs qu’il a pu faire. Il est donc dans le viseur des fans, mais il bénéficie en revanche du soutien total de son président, Herbert Hainer. Ce dernier a même pris ce mercredi sa défense publiquement : « Si les supporters le sifflent, je ne peux pas le comprendre. Quand nous gagnons 10 titres d'affilée et un triplé, c'est grâce aux entraîneurs et aux joueurs et quand nous perdons, c'est à cause de Hasan Salihamidžić ?"

Salihamidzic conforté dans ses fonctions

« Je ne peux pas accepter cela, a insisté l’homme fort du Bayern. La plupart des joueurs qui ont remporté le triplé en 2020 ont été recrutés par Hasan. Il était également responsable à l'époque et était aussi proche de l'équipe qu'il l'est aujourd'hui. »



Hainer a ensuite conclu en précisant qu’il n’a jamais été question pour lui de se séparer de son bras droit : « Bien sûr que non ! C'est complètement éloigné de la réalité. Nous discutons avec Hasan, et pas au sujet de son futur. Il n'y a aucun doute qu'il est très important pour le Bayern ».

